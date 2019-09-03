Умерла 19-летняя россиянка, пострадавшая в аквапарке в Турции

Днем во вторник, 3 сентября, стало известно, что в столичном НИИ Склифосовского накануне скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому после инцидента в одном из турецких аквапарков.

Соответствующую информацию предоставила сегодня газета " Московский комсомолец ".

Молодая россиянка была доставлена из Турции в Москву после того, как она плавала с маской в бассейне аквапарка и внезапно начала захлебываться. Впоследствии девушка впала в кому. Восемь дней пострадавшая находилась в турецкой больнице, а 30 августа ее перевезли в столицу РФ.

Ранее после инцидента в другом турецком отеле скончалась 12-летняя петербурженка.