В США подросток застрелил пятерых родственников

В городе Элкмонт, расположенном в американском штате Алабама, случилось страшное происшествие. Согласно последним данным, четырнадцатилетний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.

Соответствующую информацию утром во вторник, 3 сентября, журналистам сообщили сотрудники местной полиции, передает телекомпания CNN.

Правоохранители уточнили, что юноша, жестоко расправившийся с родственниками, уже задержан. Молодой человек признался в содеянном. К настоящему моменту не уточняется, по какой причине подросток напал на членов своей семьи. Его имя не разглашается.