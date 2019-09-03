В Госдуме назвали единственный способ заставить Киев смягчить политику в Донбассе

В Государственной Думе РФ рассказали, какие действия должна предпринять Москва, чтобы принудить власти Украины смягчить свою позицию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данному вопросу высказался депутат Денис Парфенов.

По словам парламентария, России «придется занимать более смелую позицию и двигаться в сторону признания» республик. Это единственный способ заставить Киев «вести себя по-человечески» с Донбассом, процитировал Парфенова интернет-портал «ПолитНавигатор».

Ранее во вторник сообщалось, что в Народной милиции ДНР объясняли наблюдающуюся в последнее время активизацию украинских военных в зоне конфликта.