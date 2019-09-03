Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной. Однако глава государства отметил, что считает украинский народ братьями и соседями.

"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один ... Почему? Хлынул поток оружия", - передаёт слова Лукашенко ТАСС.

Белорусский лидер добавил, если оружие попадёт в руки обычных людей и особенно "националистически настроенных", то жди развитие терроризма.

Лукашенко уже сообщал о необходимости укрепления границы с Украиной "для бандитов, для тех, кто везет оружие".