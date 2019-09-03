Лукашенко решил "наглухо" закрыть границу с Украиной
3 сентября 2019, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной. Однако глава государства отметил, что считает украинский народ братьями и соседями.
"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один ... Почему? Хлынул поток оружия", - передаёт слова Лукашенко ТАСС.
Белорусский лидер добавил, если оружие попадёт в руки обычных людей и особенно "националистически настроенных", то жди развитие терроризма.
Лукашенко уже сообщал о необходимости укрепления границы с Украиной "для бандитов, для тех, кто везет оружие".