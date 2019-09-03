С радиовышки в Германии упала кабинка техобслуживания, есть погибшие

Кабинка технического обслуживания по неизвестной пока причине рухнула с вышки радиопередатчика в Германии. Погибли три человека. Об этом сообщил телеканал Welt со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, техническая кабина сорвалась с радиовышки Hessischer Rundfunk, расположенной возле города Хессиш-Лихтенау, в ходе ремонтных работ. Находившиеся в ней трое человек погибли, упав с высоты 50 метров.

Расследование обстоятельств произошедшего взяло на себя Управление охраны труда и безопасности областного совета Касселя. Причина случившегося пока не называется, выясняются все обстоятельства произошедшего.