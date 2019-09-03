Украина в будущем потеряет территории, превышающие площадь присоединившегося к Российской Федерации Крыма. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал украинский композитор и эксперт Владимир Быстряков.

Быстряков прокомментировал планы команды президента Владимира Зеленского отменить на Украине мораторий на продажу земли. Согласно прогнозу собеседника СМИ, данный шаг приведет к потере территорий, превышающих площадь Крыма. При этом если украинцы могут свободно посещать полуостров, то на земли, которые купят иностранцы, им будет закрыт доступ, процитировал Владимира Быстрякова «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный аналитик Владимир Жарихин раскрыл выгоду США от организации Евромайдана в Киеве.