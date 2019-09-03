Правительство Дании намерено выкупить у цирков пожилых слонов

Правительство Дании заплатит 11 миллионов датских крон (порядка 1,5 миллиона евро) чтобы выкупить четырех последних дрессированных слонов у цирков, сообщает издание JydskeVeskusten.

Слонов-пенсионеров согласился принять у себя крупнейший в Северной Европе сафари-парк Кнутенборг, который расположен в 150 километрах к югу от Копенгагена и на протяжении более чем 300 лет принадлежит графской семье.

Владельцы парка отмечают, что для слонов у них созданы комфортные условия. Им выделят 15 квадратных километров территории. В настоящее же время трое слонов - Лара, Джунгли и Дженни - содержатся в цирке Arena.