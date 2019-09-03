Эксперт объяснил, почему власти Украины не прекратят блокаду Крыма

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько утром во вторник, 3 сентября, объяснил, почему новое украинское руководство не прекратит блокаду Крымского полуострова.

По мнению Безпалько, новое правительство Украины вряд ли прислушается к заявлению экс-министра экономики страны Виктора Суслова, который ранее сообщил о существенных потерях Киева из-за блокады Крыма.