США готовы будут вывести из Афганистана 5 тысяч военных

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Афганистану Залмай Халилзад во вторник заявил, что Вашингтон будет готов вывести с пяти баз в Афганистане 5 тысяч военнослужащих в течение 135 дней.



Подчеркивается, что США будут готовы вывести военных в соответствии с проектом соглашения с талибами (движение "Талибан" запрещено в России), передает RT.



Залман Халилзад заявил, что принципиальное соглашение было достигнуто, однако подчеркнул, что оно не является окончательным. По словам дипломата, договор должен официально утвердить американский президент Дональд Трамп, сообщает TOLO News.