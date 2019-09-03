Британский подросток ослеп и почти оглох из-за того, что питался чипсами и колбасой

Британский подросток лишился зрения и почти полностью оглох из-за того, что в течение десяти лет сидел на специфической диете. Согласно последней информации, мальчик питался только "вредной" пищей.

В 7 лет у жителя Великобритании было диагностировано расстройство избирательного питания, так как он категорически отказывался от овощей и фруктов из-за их "странной текстуры". В результате мальчик питался только чипсами, белым хлебом и колбасой.