Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

Спасатели подняли тела 25 человек, погибших при пожаре на судне Conception у берегов Калифорнии. Как отмечается, в настоящий момент еще девять человек числятся пропавшими без вести. Судно, загоревшееся у берегов Калифорнии, затонуло

Напомним, трагедия произошла накануне у побережья острова Санта-Крус. Судно загорелось и вскоре затонуло. На борту находились 34 пассажира - любители дайвинга и морской рыбалки - и пять членов экипажа.

По словам представителя береговой охраны Моники Рочестер, пожар, причина которого пока не установлена специалистами, возник ночью, члены экипажа не спали, потому им удалось спрыгнуть с корабля и спастись.