Кому достали миллиарды ливийского диктатора Муамара Каддафи?

Полвека назад в Ливии к власти пришёл Муаммар Каддафи. За 40 лет правления он смог накопить большие богатства. После жестокого убийства полковника Каддафи в ходе ливийской революции 20 октября 2011 года его состояние бесследно исчезло, и местонахождение богатств многим до сих пор не даёт покоя.



Как пишет Компромат.ru, состояние ливийского диктатора оценивается в 200 миллиардов долларов. После введённых американцами санкций против Каддафи, его счета в европейских банках были заморожены.



После убийства Каддафи страной управляют два правительства. Ближнее окружение политика имеет определённую причастность к деньгам Каддафи. Так, ряд мэров городов успели присвоить себе средства при заключении государственных контрактов. Часть денег отправилась в совместный с Африкой инвестиционный фонд. Уже после смерти диктатора в 2011-2017 годах из банков в Бахрейне и Люксембурге со секретных счетов неизвестными было выведено 3-5 млрд евро.



Следы денег ливийского лидера можно обнаружить и в ряде африканских государств. Международные эксперты указывали, что в Гане хранились железные ящики, набитые золотом, принадлежавшим Муамару Каддафи. После обнаружения ящики сразу же исчезли.



Каддафи успел передать небольшую часть своих денег детям. Однако это оказались незначительные суммы по сравнению с тем, что имелось у главы государства при правлении. При этом сыновья подвергались уголовному преследованию после смерти отца. Один из сыновей Каддафи по неподтверждённым данным погиб.



Частные детективы, которым обещан определённый процент, по всему миру разыскивают миллиарды Каддафи. Но почему то находки не возвращаются в ливийскую казну, а снова бесследно исчезают.



