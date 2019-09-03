В Тихом океане стремительно набирает силу ураган "Жульет". Соответствующую информацию утром во вторник, 3 сентября, предоставили специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами США.

К настоящему моменту ураган достиг третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, передает сегодня ТАСС.

Накануне вечером "Жульет" был зафиксирован в 710 километрах к юго-западу от мексиканского штата Нижняя Калифорния. Согласно оценкам метеорологов, максимальная скорость ветра в порывах достигает 51,3 метров в секунду. Предполагается, что ураган начнет слабеть к пятнице.