Министр образования Украины отреагировала на обвинения в безграмотности
3 сентября 2019, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]
Раскритикованная накануне за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала начать иначе относиться к публикациям в соцсети Facebook.
"Не боюсь признавать собственные ошибки, в частности грамматические, и учусь на них. Отныне по-другому буду относиться к тому, как веду свой Facebook. Спасибо", - сообщила она в своем аккаунте социальной сети.
Ранее пользователи обратили внимание на большое количество ошибок в публикации Новосад со списком ее задач на посту. Некоторые сочли причиной то, что Новосад говорит по-русски, а украинский начала учить недавно.