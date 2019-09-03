Министр образования Украины отреагировала на обвинения в безграмотности

Раскритикованная накануне за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала начать иначе относиться к публикациям в соцсети Facebook.

"Не боюсь признавать собственные ошибки, в частности грамматические, и учусь на них. Отныне по-другому буду относиться к тому, как веду свой Facebook. Спасибо", - сообщила она в своем аккаунте социальной сети.

Ранее пользователи обратили внимание на большое количество ошибок в публикации Новосад со списком ее задач на посту. Некоторые сочли причиной то, что Новосад говорит по-русски, а украинский начала учить недавно.