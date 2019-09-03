Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

В скором времени на Земле может разгореться Третья мировая война. Такой вариант в разговоре с журналистами допустил Юрий Фельштинский, американский историк российского происхождения.

По словам эксперта, вероятность начала нового глобального конфликта очень высока. При этом Фельштинский отметил, что к войне могут привести действия Российской Федерации. Последствия противостояния будут крайне серьезными для РФ и «многих других», привело мнение историка издание «Русская весна».

Западные политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в агрессивных намерениях. Власти страны подобные утверждения отвергают.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми спрогнозировал космический ответ Соединенных Штатов на превосходство РФ в стратегических ракетах.