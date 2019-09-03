КНДР могла разработать три новых типа ракет, заявили в Японии

Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что Северная Корея в этом году может завершить разработку сразу трех новых типов баллистических ракет малой дальности. По его мнению, к такому результату должны были привести военные испытания КНДР.

"В запусках баллистических ракет малой дальности, которые Северная Корея проводила с мая по август, могли использоваться три новых типа ракет", - сообщил глава министерства агентству "Kyodo".

Напомним, что летом Северная Корея возобновила ракетные испытания. Отмечается, что последний пуск был осуществлен 24 августа, тогда две баллистические ракеты пролетели более 300 километров.

В Японии считают, что подобные действия нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.