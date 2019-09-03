Ураган "Дориан", который приближается к побережью Соединенных Штатов Америки, ослабел до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Данную информацию предоставили метеорологи.

В Национальном центре по наблюдению за ураганами США, сейчас скорость ветра в порывах стихии может достигать 54,1 метра в секунду. По данным на 02:00 по местному времени, эпицентр урагана находился в 165 километрах к востоку от Палм-Бич в штате Флорида.

Специалисты центра уточнили, что опасность со стороны стихии по-прежнему есть для жителей Багамских островов, передает телеканал MSNBC.