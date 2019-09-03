Руководство католической начальной школы в штате Теннесси запретило книги о Гарри Потере. В саге были выявлены «настоящие проклятия и заклинания, с помощью которых можно вызвать злых духов». Об этом сообщает газета Tennessean.

С требованием убрать злополучные книги выступил пастор Дэн Рихил. Он заявил, что заклинания настоящие, они работают.

«Проклятия и заклинания в этих книгах настоящие, произнесенные человеком они могут призвать злых духов», — пояснил священник свою позицию.

По словам Дэна Рихил, он проконсультировался с несколькими американскими и итальянскими экзорцистами. Они и посоветовали избавиться от книг.