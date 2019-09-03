В Народной милиции ДНР раскрыли причину увеличения ударов ВСУ по Донбассу

В Народной милиции ДНР рассказали, с чем связана наблюдающаяся в последнее время активизация Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе. По данному вопросу высказался Дмитрий Астрахань, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

Как рассказал Астрахань на брифинге, увеличение количества обстрелов со стороны ВСУ объясняется приказом командующего операцией Киева в Донбассе Владимира Кравченко о премировании военных за уничтожение техники и личного состава Народной милиции.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский политический эксперт Михаил Погребинский назвал единственный способ сохранить Донецк и Луганск в составе Украины.