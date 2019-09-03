В Индии крестьяне требуют убить тигра, съевшего ноги сельчанина

В индийском штате Карнатака тигр напал на перегонщика волов и утащил его в лес. Позднее мужчина был найден мертвым.

Нападение произошло неподалеку от заповедника «Бандипур». Мужчина перегонял волов из одной в деревни в другую. Неожиданно из леса выскочил тигр. Хищник схватил перегонщика и утащил его в лес.

Растерзанного мужчину удалось найти по следам. Сначала была обнаружена обувь и фрагменты одежды. Немного поодаль был найден и сам перегонщик. Как сообщает индийская пресса, тигр съел его конечности.

Происшествие напугало жителей окрестных деревень. Одни требуют от властей установить ловушки, чтобы изловить хищника-людоеда. Другие настаивают на уничтожении тигра.