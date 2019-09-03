В Латвии сегодня стартуют учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО

Во вторник, 3 сентября, военные Великобритании и Франции из дислоцированного в Эстонии батальона НАТО начинают учения, получившие название Furious Hawk. Учебные маневры пройдут полигоне Адажи в Латвии.

В пресс-службе Главного штаба эстонских Сил обороны отметили, что в учениях, которые будут длиться две недели, примут участие около 700 военных. Подчеркивается, что это будут самые крупные тренировочные маневры боевой группы союзников, которая базируется на эстонской территории.