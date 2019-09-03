Самолет из Челябинска не смог долететь до Антальи из-за плохого самочувствия пассажирки

Пассажирский самолет, вылетевший из Челябинска в Анталью, был вынужден совершить посадку в Международном аэропорту Краснодара. Известно, что речь идет о воздушном судне авиакомпании Red Wings.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что причиной незапланированной посадки самолета стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Летательный аппарат приземлился в штатном режиме, сообщает во вторник утром портал ФБА "Экономика сегодня".

В момент посадки на борту самолета находились 225 человек. Пассажирку, которая почувствовала недомогание, передали врачам, после чего воздушное судно вылетело в турецкую Анталью.