В Китае было совершено нападение на начальную школу, много пострадавших

Утром во вторник, 3 сентября, стало известно, что на начальную школу китайского города Эньши было совершено нападение. Согласно последней информации, пострадали не менее десяти детей.

Осведомленные источники утверждают, что атаке подверглось образование учреждение "Чаоянпо", передает сегодня портал "Свободная пресса".

Нападавшего удалось оперативно задержать, он уже допрошен сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает газета "Фачжибао", никаких подробностей случившегося не приводится. Нет данных и о характере травм, которые получили воспитанники учебного заведения.