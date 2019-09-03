В посольстве РФ осудили заявление Джонсона о действиях СССР во Второй мировой войне

Посольство России в Лондоне отреагировало на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что во Вторую мировую войну Польша оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".

В ведомстве считают неприемлемым сравнение действий СССР в восточных районах Польши с гитлеровской агрессией. Представители посольства сожалеют, что премьер Великобритании Борис Джонсон в своих высказываниях выбрал "другой ракурс" освещения исторических событий, который, к счастью, не пользуется значительной популярностью.

"Это заявление Джонсона, прозвучавшее в день 80-летия начала Второй мировой войны, вызывает удивление ... постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема ... Если уж говорить о том, кто, помимо Гитлера, обрек польское государство на трагедию 1939 года, придется вспомнить роль британской дипломатии, которая не только попустительствовала захватнической политике нацистов (Австрия, Чехословакия, Мемель), но и последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши", - отметили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

В посольстве добавили, что большинство россиян и британцев отдают дань памяти павшим и чтут советско-британское союзничество в ходе войны.