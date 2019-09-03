Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма

Виктор Суслов напомнил, что когда были подорваны линии электропередач, возникли большие проблемы, в частности, и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию на полуостров. Это закончилось тем, что Германия помогла российской стороне построить в Крыму две электростанции.