В Италии установили памятник Железному человеку из комиксов

Итальянский скульптор Даниэль Бассо представил памятник Железному человеку, известному персонажу комиксов и герою голливудских фильмов. Работа установлена в городе Форте-деи-Марме.

Скульптура получила название "Человек из стали". Ее высота составляет четыре метра. На памятнике имеется табличка, на которой объясняется, почему Даниэль Бассо решил увековечить память о так называемом Ironman'е.

Это - дань уважения Тони Старку "как человеку, который пожертвовал всем в борьбе за идеалы, в которые верил, напоминая нам, что мы - главные действующие лица эпохи, а будущее человечества зависит от наших решений".











Фото: danielebassoart