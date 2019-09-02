Судно, загоревшееся у берегов Калифорнии, затонуло

Загоревшееся у берегов Калифорнии судно Conception сгорело до уровня воды и затонуло в порядка 18 метров от побережья. Об этом вечером в понедельник сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

Коммерческое судно Conception вспыхнуло и пошло ко дну около 4:48 по местному времени (14:48 по Москве), пишет издание. Причина произошедшего пока не называется. На борту находились 34 человека, пятерых спасли.

В настоящий момент спасатели все еще занимаются активными поисками пропавших. Предполагается, что некоторые из пассажиров корабля Conception могли спастись вплавь, или их подобрали проходящие мимо суда.