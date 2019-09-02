Российский политолог озвучил выгоду США от организации Евромайдана на Украине

Российский политический эксперт Владимир Жарихин рассказал, какую цель преследовали Соединенные Штаты, организовывая в 2013 году Евромайдан на Украине. По данному вопросу аналитик высказался на пресс-конференции, состоявшейся в Москве.

Как отметил Жарихин, Вашингтон рассчитывал создать горячую точку, чтобы заблокировать выгодное сотрудничество России и Европейского союза. Американской стороне во многом удалось выполнить эту задачу, процитировало политолога издание Украина.ру.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский эксперт Григорий Трофимчук назвал имя возможного организатора будущего переворота против президента Владимира Зеленского.