Президент Латвии накопил более миллиона евро

Накопления президента Латвии составили более миллиона евро. Об этом свидетельствует поданная им декларация о доходах.

Президент Латвии Эгилс Левитс не тратит деньги зря! Он вкладывает свои финансы в фонды, земли, облигации. Например, г-н Левитс вложил 245 540 евро в четыре фонда, облигации купил на сумму 94 997 евро, а более 544 000 евро было вложены в различные отрасли.

В латвийско-американском банке Luminor у главы государства хранится 232 641 евро, а в Люксембурге открыт счет на 64 414 евро.

Также г-н Левитс владеет двумя квартирами в Риге и несколькими земельными участками в престижных районах Латвии.

Имеется у президента страны и... неуточненная недвижимость. Что это значит? Знает только президент Латвии.

Когда имеешь более миллиона евро, то можно и рассуждать о «высоком» и «законности».



