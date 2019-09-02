Киевский аналитик раскрыл единственный путь сохранения Донбасса в составе Украины

Киевский политический эксперт Михаил Погребинский назвал единственный способ сохранить Донецк и Луганск в составе украинского государства. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

Как отметил Погребинский, принявший участие в одной из программ канала «ТВ Центр», у киевской власти нет иного пути сохранить Донбасс, кроме предоставления ему широкой автономии. Политолог добавил, что вероятный уход региона станет потерей для русской Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что в Народной милиции самопровозглашенной ДНР проинформировали об обстреле украинскими военными патруля ОБСЕ. Данный инцидент произошел в южной части Донецкой области.