Команда Зеленского опять попалась на роскоши

Украинские журналисты сфотографировали часы лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова. Оказалось, они относятся к категории элитных и произведены в Швейцарии. Ранее на дорогом аксессуаре попался глава антикоррупционного комитета Украины.

Дмитрий Разумков носит швейцарские часы Zenith _archive el primero. Этот аксессуар стоит почти восемь с половиной тысяч долларов США. Часы относятся к категории элитных.

Фотодокзательство опубликовали украинские СМИ. Лидер партии «Слуга народа» засветил часы во время экстренного совещания с Зеленским.

Глава антикоррупционного комитета Украины попался примерно в тех же условиях. На встречу с Зеленским он взял с собой ручку, на которой был изображен логотип пятизвездочного римского отеля. Стоимость номера в нем колеблется в пределах 450-4500 долларов за ночь.

Справедливости ради стоит отметить, что эта сенсация может относиться к разряду дутых. В одной из телевизионных передач Разумкова спросили про часы и он честно признался, что покупал их за 60 тысяч гривен. Съемки были еще в апреле.

ОПУБЛИКОВАННОЕ 26 АПРЕЛЯ ВИДЕО ПЕРЕДАЧИ, НА КОТОРОЙ РАЗУМКОВ РАССКАЗЫВАЕТ ПРО ЧАСЫ