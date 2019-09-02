США продает Тайваню «болванки» истребителей F-16 по 120 миллионов долларов

Правительство Тайваня сделало заказ на покупку истребителей F-16 у Соединенных Штатов Америки. Каждый самолет обойдется в 100-120 миллионов долларов. Но Пентагон поставит по сути «заготовки для истребителей», а не боевые самолеты.

Приобретаемые Тайванем американские истребители не готовы к боевым полетам. Их называют самолетами с «упрощенными характеристиками». С проданных Тайваню самолетов будет снято оборудование и вооружение.

Как сообщают СМИ, инициатором покупки именно «урезанного» варианта F-16 стали власти Тайваня. Они опасаются критики налогоплательщиков. Покупка этих же истребителей в укомлектованном варианте властям Болгарии обошлась в 200 миллионов долларов за каждый из восьми самолетов.

Тайвань ограничился затратами в 100-120 миллионов. Однако эта уловка может значительно повысить окончательную стоимость контракта. Комплектующие все равно придется закупать. В конечном итоге, стоимость каждого истребителя для властей Тайваня может оказаться оказаться значительно выше, чем 200 миллионов за каждый самолет.