Эксперт назвал имя возможного организатора будущего переворота против Зеленского

Арсен Аваков, сохранивший пост главы МВД в новом правительстве Украины, является единственной силой, которая в настоящий момент может организовать переворот в стране. Такую точку зрения высказал киевский политический эксперт Григорий Трофимчук.

Аналитик отметил, что Аваков стал самым могущественным человеком на Украине. По словам Трофимчука, под управлением министра находятся националистические формирования - частная армия, которая вооружается и тренируется уже более пяти лет. Политолог выразил уверенность в том, что Аваков в будущем окажется главным заговорщиком против главы государства Владимира Зеленского, пишет «Русская весна».

Ранее в понедельник стало известно, что бывший украинский президент Петр Порошенко нашел себе работу в Верховной Раде.