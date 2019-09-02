Космический ответ США на превосходство России в ракетах предсказал экс-разведчик

Соединенные Штаты намерены ответить на превосходство Российской Федерации в стратегических ракетах, развивая космические технологии. Такую точку зрения высказал в телевизионном эфире Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

По словам Кедми, принявшего участие в одной из программ канала «Россия-1», американская сторона рассчитывает на создание космических систем, способных нейтрализовать преимущество Москвы в стратегических ракетах. Речь, в частности, идет о развитии концепции «Стержней Бога», предусматривающей удар с орбиты неядерными боеприпасами с вольфрамовыми стержнями, отметил экс-разведчик.

Ранее сегодня сообщалось, что в США определили четыре вероятных района начала Третьей мировой войны.