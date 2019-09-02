Бывший президент Украины Порошенко нашел работу в Верховной Раде

Стало известно, чем будет заниматься в Верховной Раде пятый президент Украины Петр Порошенко. Соответствующая информация содержится в сообщении, опубликованном на сайте парламента страны.

Отмечается, что экс-глава государства вошел в состав комитета Рады по вопросам интеграции с ЕС.

Также в сообщении говорится, что бывший председатель парламента Андрей Парубий стал членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Экс-заместитель Парубия Ирина Геращенко вошла в комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Ранее СМИ процитировали украинского президента Владимира Зеленского, который заявил о том, что сформированный при Порошенко МИД создавал препятствия для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.