Бывший президент Украины Порошенко нашел работу в Верховной Раде
2 сентября 2019, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, чем будет заниматься в Верховной Раде пятый президент Украины Петр Порошенко. Соответствующая информация содержится в сообщении, опубликованном на сайте парламента страны.
Отмечается, что экс-глава государства вошел в состав комитета Рады по вопросам интеграции с ЕС.
Также в сообщении говорится, что бывший председатель парламента Андрей Парубий стал членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Экс-заместитель Парубия Ирина Геращенко вошла в комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
Ранее СМИ процитировали украинского президента Владимира Зеленского, который заявил о том, что сформированный при Порошенко МИД создавал препятствия для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.