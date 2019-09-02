Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе уходит в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе принял решение об уходе в отставку и сделал важное заявление. Видеозапись опубликована в Facebook Бахтадзе. "Рамка развития создана, основана, и, следовательно, я принял решение уйти в отставку, так как считаю, что я выполнил свою миссию на данном этапе", - сообщил он.

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По словам 37-летнего Бахтадзе, для него было "большой честью и в то же время огромной обязанностью выполнять обязанности премьер-министра Грузии по защите интересов страны".

Бахтадзе возглавлял правительство Грузии с июня 2018 года. До этого он занимал пост министра финансов.

Мамука Бахтадзе поблагодарил всех министров и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили за поддержку и сотрудничество и подчеркнул, что остается ее членом, - передает РИА Новости.

Согласно конституции Грузии, после того, как премьер заявит об уходе с поста, все правительство автоматически уходит в отставку вместе с ним и министры будут исполнять обязанности до утверждения парламентом нового премьера и кабмина.