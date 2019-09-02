Четыре предполагаемых района начала Третьей мировой войны определили в США

В Соединенных Штатах определили регионы Земли, где в будущем может вспыхнуть Третья мировая война. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась на страницах американской прессы.

В списке, составленном экспертами журнала The National Interest, присутствуют:

1. Южно-Китайское море, где могут столкнуться США и Китай;

2. Украина – еще один инцидент, подобный прорыву киевских моряков в Керченский пролив, способен нарушить баланс сил в Восточной Европе;

3. Персидский залив - противоречия между Ираном и соседними странами авторы издания сравнили с давно тлеющей бочкой с порохом;

4. Корейский полуостров – КНДР продолжает производить ядерные боеголовки, несмотря на недовольство Вашингтона.

Ранее в понедельник сообщалось, что в СМИ озвучили прогноз об уничтожении всего живого на Земле в случае ядерной войны между Россией и США.