Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ

Украина и Грузия готовятся нанести «синхронный удар» по РФ и пророссийским республикам Донбасса. Такое предположение содержится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», возможными признаками подготовки Киева и Тбилиси к конфликту являются недавняя атака украинских силовиков в районе Горловки, формирование в бывшей советской республике нового правительства, а также военная напряженность, возникшая между Грузией и Южной Осетией.

В процитированной публикации отмечается, что такая синхронность действий вряд ли носит случайный характер. По мнению автора публикации, в скором будущем Грузия может нанести отвлекающий удар по России, а Украина – основной.