Блокада, которую Киев объявил Крыму после присоединения полуострова к Российской Федерации, была ошибкой. Такую точку зрения высказал Виктор Суслов, бывший министр экономики Украины.

Как подсчитал Суслов, бюджет страны теряет от блокады около миллиарда долларов в год. Эта сумма складывается из 300 млн от экспорта электроэнергии и более 600 млн от поставок продуктов, которыми занимались фермеры Херсонской и Николаевской областей. Украинцы отдали рынок Ставрополью, Кубани и туркам, привел слова экс- министра «ПолитНавигатор».

Ранее сообщалось, что Вадим Пристайко, новый глава украинского МИД, рассказал о задаче по «возвращению» Крыма.