Появились данные о мести бойцов ДНР военным ВСУ за гибель ополченцев под Горловкой

Бойцы Народной милиции ДНР отомстили киевским военным за гибель своих сослуживцев под Горловкой. Соответствующую информацию опубликовал в своем Telegram-канале ополченец Александр Жучковский.

В ночь на прошлый четверг в тыл силовиков ДНР в пригороде Горловки пробрались украинские диверсанты. Они уничтожили пятерых ополченцев, еще одного забрали в плен.

Как рассказал Александр Жучковский, следующей ночью бойцы ДНР атаковали казармы Вооруженных сил Украины, расположенные в районе Майорска. ВСУ потеряли убитыми четырнадцать человек.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли патруль миссии ОБСЕ на юге Донецкой области.