Появились данные о мести бойцов ДНР военным ВСУ за гибель ополченцев под Горловкой
2 сентября 2019, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
Бойцы Народной милиции ДНР отомстили киевским военным за гибель своих сослуживцев под Горловкой. Соответствующую информацию опубликовал в своем Telegram-канале ополченец Александр Жучковский.
В ночь на прошлый четверг в тыл силовиков ДНР в пригороде Горловки пробрались украинские диверсанты. Они уничтожили пятерых ополченцев, еще одного забрали в плен.
Как рассказал Александр Жучковский, следующей ночью бойцы ДНР атаковали казармы Вооруженных сил Украины, расположенные в районе Майорска. ВСУ потеряли убитыми четырнадцать человек.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли патруль миссии ОБСЕ на юге Донецкой области.