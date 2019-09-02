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Появились данные о мести бойцов ДНР военным ВСУ за гибель ополченцев под Горловкой

2 сентября 2019, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Появились данные о мести бойцов ДНР военным ВСУ за гибель ополченцев под Горловкой
фото: Janos Chiala / globallookpress.com

Бойцы Народной милиции ДНР отомстили киевским военным за гибель своих сослуживцев под Горловкой. Соответствующую информацию опубликовал в своем Telegram-канале ополченец Александр Жучковский.

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Как рассказал Александр Жучковский, следующей ночью бойцы ДНР атаковали казармы Вооруженных сил Украины, расположенные в районе Майорска. ВСУ потеряли убитыми четырнадцать человек.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли патруль миссии ОБСЕ на юге Донецкой области.

 

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