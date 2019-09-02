Сенатор Совфеда Алексей Пушков ответил на слова главы Министерства иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, который заявил об «истерике» в России из-за нежелания признавать оккупацию Латвии во времена СССР.

Пушков назвал идею латвийских властей паранойей и отметил, что в России не переживают из-за заявлений главы МИД Латвии.

«В России по поводу заявлений из Риги никто не нервничает. Истерику нон-стоп вокруг России устраивают в Латвии и длится она уже четверть века. Уже и в НАТО приняли, и в ЕС, а все не успокоятся. Видно, нет другой национальной идеи у латвийской элиты. Название этой идеи – паранойя», - написал Пушков в соцсети.