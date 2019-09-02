На Украине министр образования написала текст с ошибками

На Украине новый министр образования подверглась критике из-за обилия ошибок в тексте. 29-летняя глава Министерства образования Анна Новосад в соцсети опубликовала текст, вызвавший недовольство у жителей страны.

Первой ошибки министра образования заметила юрист Татьяна Монтян, передаёт Мир24. Она исправила ошибки Новосад и отметила, что глава Министерства образования допустила несколько синтаксических и стилистических ошибок, а также неправильно расставила предлоги и написала окончания некоторых слов.

«Министр здравоохранения — без медобразования. Министр образования писать не умеет — но это такое. Главное, что воровать не будут, потому что дураки», - прокомментировали ситуацию пользователи Сети.