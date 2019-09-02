В понедельник, 2 сентября, в каирской больнице скончался посол России в Египте Сергей Кирпиченко. В Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел РФ уточнили, что дипломату было 68 лет.

Подчеркивается, что чрезвычайный и полномочный посол России в Египте скончался скоропостижно, передает сегодня днем ТАСС.

Сергей Кирпиченко родился в 1951 году. Он в разные годы возглавлял российские дипмиссии в ОАЭ, Ливии и Сирии. С 2011 года дипломат занимал пост посла России в Египте и совмещал его с должностью полномочного представителя при Лиге арабских государств.