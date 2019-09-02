Лавров заявил, что действия США подрывают позиции доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что действия США относительно санкций против Ирана и других стран сильно подорвали позиции доллара на мировой арене.

«Когда США запретили всем покупать иранскую нефть и запретили осуществлять какие-либо переводы в долларах в качестве оплаты за поставляемые из Ирана товары, подавляющее большинство стран, компаний прежде всего оказались в очень тяжёлом положении», - напомнил российский министр.

Лавров отметил, что многие страны на сегодняшний день остаются зависимы от доллара, а потому действия США напрямую сказываются на доверии к американской валюте, передаёт RT.