Глава Минобороны Польши: страна не получила немецкие репарации из-за России

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник сделал резонансное заявление. По его словам, страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны страна из-за позиции России.

Блащак убежден, что компенсация от Германии не была получена, так как Польша находилась "под господством России", передает ТАСС. По словам министра, "Варшава не была суверенна в этом решении".

Напомним, накануне польский лидер Анджей Дуда заявил, что Варшава будет требовать от немецкой стороны репарации за нападение нацистов восемь десятков лет назад. Парламентская комиссия предоставит окончательный отчет по данному вопросу уже в ближайшее время.