Тегеран категорически отвергает возможность пересмотра иранской ядерной сделки. Соответствующее заявление в понедельник, 2 сентября, сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Подчеркивается, что иранское руководство призывает "не открывать ящик Пандоры". По мнению Тегерана, его потом нельзя будет "закрыть снова".