Зеленский поручил до конца года принять закон о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря

Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить и принять закон о легализации в стране игорного бизнеса, а также о добыче янтаря.

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«Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок - до 1 октября 2019 года. Принять законы про легализацию игорного бизнеса, про легализацию добычи янтаря. Срок - до 1 декабря», - поручил Зеленский.

Ответственными президент назначил нового премьер-министра страны Алексея Гончарука, спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, главу Минфина Оксану Макарову и главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, передаёт РИА Новости.