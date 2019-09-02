Глава Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны страны Андрею Загороднюку разработать план защиты Украины от агрессии. Для этого президент поручил Загороднюку составить предложения для изменения существующего законодательства.

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Зеленский заявил, что Украине нужна мощная армия для обеспечения безопасности и обороны страны, передаёт РИА Новости.

«Оборона. Приоритет – мощная, боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку предложить изменения в законодательство, необходимые для создания мощного войска. В том числе разработать и утвердить план обороны, комплекс мероприятий по обеспечению безопасности страны от агрессии», - поручил Зеленский.