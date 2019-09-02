Президент Польши надеется, что Трамп посетит страну до конца года

Президент Польши Анджей Дуда рассчитывает, что американский лидер Дональд Трамп посетит страну с официальным визитом до конца текущего года. Ранее глава Соединенных Штатов отменил свой визит.

Дуда в понедельник, 2 сентября, перед началом переговоров с вице-президентом США Майклом Пенсом отметил, что надеется на возможность поездки Трампа в Польшу. Политик отметил, что такие планы есть, однако их необходимо реализовать, передает ТАСС.

Дональд Трамп собирался приехать в Польшу 1-2 сентября, однако в последний момент решил отказаться от визита. Глава Штатов объяснил свой поступок ураганом "Дориан", который надвигается на США.