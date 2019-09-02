Наступил крах сланцевой нефтяной системы США?

За последний год объёмы добычи сланцевой нефти значительно уменьшились. Это серьёзным образом повлияло на инвесторов. Компании терпят большие убытки из-за того, что нужно постоянно увеличивать количество буровых установок. К тому же сама нефть по качеству напоминает не настоящее "чёрное золото", а его смесь с рапсовым маслом.



Пытаясь увеличить добычу сланцевой нефти, американцы хотели избавиться от дефицита энергоносителей. Однако добыча дорогостоящего сырья оказалась выше её себестоимости. Из-за этого компании вынуждены сокращать количество буровых установок, задействованных в добыче альтернативной нефти.



За последние 10 лет нефтедобывающие компании потратили огромные суммы на организацию добычи нефти. Ряд компаний по этой причине обанкротился, а другие находятся на грани исчезновения. Проблема усугубляется тем, что сланцевые запасы очень быстро истощаются, поэтому нефтяникам приходится создавать новую инфраструктуру. Малые компании позволить такие расходы не могут.



Часть расходов на добычу компенсировалась государственной поддержкой. Помимо этого сама «сланцевая идея» является политическим инструментом в руках руководителей США. В отчётные показатели нефтяные компании записывают не только готовое топливо, но и производство различных масел, топливных аналогов.



